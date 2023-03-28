Селюк: «Конате уже в тренируется общей группе»

Дмитрий Селюк, представитель форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил об окончательном восстановлении игрока.

«Конате уже в тренируется общей группе, Ташуев признавал, что у него ощущение, будто Мохамед и не выпадал. Так что Конате уже в полной боевой готовности», — рассказал агент нападающего в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Конате отсутствовал в расположении грозненского клуба из-за травмы с зимних сборов. В текущей кампании на счету представителя Буркина-Фасо девять голов при одном ассисте в 20 матчах.