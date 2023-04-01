Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что в ворота «Ахмата» правильно не был назначен пенальти

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 14-й минуте матча 21-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Ахматом», когда в ворота грозненского клуба не был назначен пенальти.

«15' минута, «Спартак» - «Ахмат»

Сухой принял верное решение — продолжил игру.

После того, как игрок «Ахмата» играет в мяч, игрок «Спартака» также играет в мяч и происходит игровой контакт

Правильное решение: продолжить игру», - написал Федотов в своём телеграм-канале, прикрепив скриншоты спорного момента.