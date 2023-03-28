Широков: «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о конкуренции между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартаку» нужна стабильность на дистанции, не хватает запаса в уровне мастерства футболистов. В этом сезоне конкуренцию «Зениту» не удастся создать, а вот в следующем — вполне», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 20 туров «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 очков. На второй строчке идет «Ростов», набрав 41 очко. Лидером является «Зенит», на счету которого 48 зачетных баллов.

Очная встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в 26-м туре чемпионата России, который пройдет в начале мая.