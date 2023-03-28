Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне

28 Марта 2023 • 15:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о конкуренции между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартаку» нужна стабильность на дистанции, не хватает запаса в уровне мастерства футболистов. В этом сезоне конкуренцию «Зениту» не удастся создать, а вот в следующем — вполне», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 20 туров «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 очков. На второй строчке идет «Ростов», набрав 41 очко. Лидером является «Зенит», на счету которого 48 зачетных баллов.

Очная встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в 26-м туре чемпионата России, который пройдет в начале мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
16:29 · Россия. Премьер-лига
Белоруков: «После исключения из еврокубков чемпионат России потерял свою значимость»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о назначении Клотета в «Торпедо»: «Это вызывает и смех, и грусть»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о назначении Клотета в «Торпедо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Клотет умеет успешно развивать игроков и выстраивать зрелищный футбол»
16:14 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о состоянии Баринова
16:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо прокомментировал назначение Клотета на пост тренера «Торпедо»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне
15:42 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Спартаку» нужен хороший центральный защитник»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Первые слова Клотета после назначения в «Торпед»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок контракта Клотета с «Торпедо»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о роли Дзюбы в «Локомотиве»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Бородюк не стал комментировать назначение Клотета в «Торпедо»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Уткин пошутил над новым тренером «Торпедо»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Широков — о поражении ЦСКА от 2DROTS: «Нехорошая история для «армейцев»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Тренер 2DROTS Кузнецов рассказал о своей главной цели
Все новости
Рекомендуем