Дюков: «У Малкома и Клаудиньо должно появиться российское футбольное гражданство»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных выступлениях бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России. Напомним, ранее оба игрока получили российские паспорта.

Дюков заявил, что приветствует такой выбор Малкома и Клаудиньо, однако подчеркнул, что бразильцам ещё предстоит получить российское футбольное гражданство.

«Прежде всего, у них должно появиться российское футбольное гражданство, после этого можно что-либо обсуждать. Они приняли решение стать гражданами России. Речь не шла именно о получении футбольного гражданства», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малком провёл за «Зенит» 26 матчей, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач. На счету Клаудиньо три гола и восемь ассистов в 22 встречах.