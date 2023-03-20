Малком всё ещё интересен «ПСЖ»

Нападающий петербургского «Зенита» Малком Филипе всё ещё остаётся на радаре французского «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье, парижане по-прежнему хотят купить бразильца.

Как сообщает источник, «Зенит» будет требовать за бывшего игрока «Бордо» 30-35 миллионов евро. При этом к футболисту также проявляют интерес клубы из других чемпионатов Европы.

Напомним, Малком мог покинуть «Зенит» ещё зимой, но в итоге сделка по переходу в «ПСЖ» так и не состоялась. Бразилец в этом сезоне отметился 16 голами и 5 результативными передачами в Российской премьер-лиги, что делает его лучшим бомбардиром турнира.