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Малком всё ещё интересен «ПСЖ»

20 Марта 2023 • 16:36 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Нападающий петербургского «Зенита» Малком Филипе всё ещё остаётся на радаре французского «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье, парижане по-прежнему хотят купить бразильца.

Как сообщает источник, «Зенит» будет требовать за бывшего игрока «Бордо» 30-35 миллионов евро. При этом к футболисту также проявляют интерес клубы из других чемпионатов Европы.

Напомним, Малком мог покинуть «Зенит» ещё зимой, но в итоге сделка по переходу в «ПСЖ» так и не состоялась. Бразилец в этом сезоне отметился 16 голами и 5 результативными передачами в Российской премьер-лиги, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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ЗЕНИТ УРАЛ
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