Селюк — о «Зените»: «Им нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главного тренера «Зенита» Сергея Семака стоит заменить на бразильского специалиста, так как создаётся ощущение, что в коллективе идёт разлад между южноамериканскими и российскими игроками.

«Думаю, что Семак уже мало чем там руководит. Всё между собой решают бразильцы. Им нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака, а лучше сразу директора», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, что сейчас в составе «Зенита» выступают сразу семь бразильских футболистов.

После 20 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 48 набранных очков.