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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шатов рассказал, как Григорий Иванов однажды кинул в него бутылкой

27 Марта 2023 • 20:48 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Российский полузащитник «Урала» Олег Шатов рассказал забавную историю о себе в молодости и президенте «шмелей» Григории Иванове.

«Однажды мне прилетело бутылкой в стену рядом от Григория Иванова, бутылка разбилась, все вещи были мокрыми… Попал он так со злости, что аж пластмассовая бутылка раскололась», - рассказал «Матч ТВ» Шатов, добавив, что отнёсся к этому нормально, так как это был процесс жёсткого футбольного воспитания, чтобы он не расслаблялся.

Ранее Григорий Иванов рассказал, почему футбольный клуб «Урал» имеет такое название, какое есть у клуба сейчас.

Екатеринбуржцы после 20 тура РПЛ набрали 25 очков в турнирной таблице и идут на 10-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов
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