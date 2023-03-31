Радимов: «Урал» может доставить «Зениту» проблемы»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Урал».

Эксперт назвал «Урал» крепкой командой, которая способна доставить неприятности фавориту, не побеждающему уже на протяжении трёх матчей подряд.

«Урал», безусловно, может доставить «Зениту» проблемы на «Газпром Арене». Просто не будет, но не надо себя и обманывать — «Зенит» всё равно фаворит, лидер чемпионата, играет на своём поле», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Радимов также отметил, что тактика петербургской команды по ходу предстоящего матча может меняться в зависимости от того, как будет действовать соперник.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится завтра, 1 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая 10-й «Урал» на 23 очка.