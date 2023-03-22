​Тренера «Урала» Ганчаренко сурово наказали за ругательства в адрес арбитра

В концовке матча 20-го тура Премьер-лиги против «Динамо» главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко получил красную карточку. Причина – высказывания специалиста в адрес рефери с использованием ненормативной лексики.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучил дело и принял решение – Ганчаренко был дисквалифицирован на три матча. Таким образом, белорусский специалист не будет находиться в технической зоне в играх Премьер-лиги против «Зенита», «Ахмата» и ЦСКА.

«Урал» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.