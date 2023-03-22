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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тренера «Урала» Ганчаренко сурово наказали за ругательства в адрес арбитра

22 Марта 2023 • 16:52 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

В концовке матча 20-го тура Премьер-лиги против «Динамо» главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко получил красную карточку. Причина – высказывания специалиста в адрес рефери с использованием ненормативной лексики.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучил дело и принял решение – Ганчаренко был дисквалифицирован на три матча. Таким образом, белорусский специалист не будет находиться в технической зоне в играх Премьер-лиги против «Зенита», «Ахмата» и ЦСКА.

«Урал» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Урал Виктор Ганчаренко
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