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Бивол: «Надеюсь, что игра «Зенит» - «Урал» будет интересная»

01 Апреля 2023 • 17:29 Комментировать
Зенит
...
Урал
Через 0 ч. 59 мин.

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом».

 «Конечно, [ожидаю] как можно больше голов и победы «Зенита». Надеюсь, что игра будет интересная», - приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Поединок уральской команды с коллективом с берегов Невы начнётся через полтора часа в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 19:00.

За ходом матча лидера российского национального чемпионата с командой из топ-10 турнира в прямом эфире вы сможете наблюдать на нашем сайте.

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Зенит Урал Дмитрий Бивол
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ЗЕНИТ УРАЛ
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