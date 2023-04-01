Бивол: «Надеюсь, что игра «Зенит» - «Урал» будет интересная»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом».

«Конечно, [ожидаю] как можно больше голов и победы «Зенита». Надеюсь, что игра будет интересная», - приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Поединок уральской команды с коллективом с берегов Невы начнётся через полтора часа в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 19:00.

За ходом матча лидера российского национального чемпионата с командой из топ-10 турнира в прямом эфире вы сможете наблюдать на нашем сайте.