В «Фенербахче» прокомментировали сотрудничество с «Зенитом»

В стамбульском «Фенербахче» кратко прокомментировали подписание двухлетнего договора с питерским «Зенитом» о сотрудничестве между клубами.

«Мы рады, что присоединились к такому большому клубу с традициями», - цитирует «Спорт-Экспресс» члена совета директоров «Фенербахче» Салахаттина Баки.

Напомним, что в рамках соглашения российский и турецкий топ-клубы будут как минимум чаще проводить друг с другом товарищеские спарринги на всех уровнях и обмениваться игроками своих академий.

23 марта «Фенербахче» и «Зенит» сыграли в товарищеском благотворительном матче, который прошёл в Стамбуле на арене «Шюкрю Сараджоглу», итоговый счёт на табло – 2:2.