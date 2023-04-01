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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зенит - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

01 Апреля 2023 • 02:14 Комментировать
Зенит
...
Урал
Через 15 ч. 54 мин.

«Зенит» сыграет против «Урала» в заключительном субботнем матче РПЛ. Коллектив Сергея Семака уступил ЦСКА в прошлом туре и не имеет права терять очки, чтобы не дарить надежду конкурентам. В целом все козыри в руках питерцев. В соперниках уверенный середняк, который лишь в прошлом поединке не смог продлить уникальную для клуба беспроигрышную серию. Не исключено, что и сегодня футболисты Виктора Ганчаренко своих болельщиков не порадуют.

В 19:00 можно посмотреть игру на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 2 Croatia и Arena Sport 3 Serbia. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЗЕНИТ УРАЛ
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