Зенит - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Зенит» сыграет против «Урала» в заключительном субботнем матче РПЛ. Коллектив Сергея Семака уступил ЦСКА в прошлом туре и не имеет права терять очки, чтобы не дарить надежду конкурентам. В целом все козыри в руках питерцев. В соперниках уверенный середняк, который лишь в прошлом поединке не смог продлить уникальную для клуба беспроигрышную серию. Не исключено, что и сегодня футболисты Виктора Ганчаренко своих болельщиков не порадуют.

В 19:00 можно посмотреть игру на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 2 Croatia и Arena Sport 3 Serbia. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.