Сергеев поведал, о чём его попросил Семак, выпуская на замену

В двадцать первом туре российского чемпионата питерский «Зенит» добился победы над «Уралом», но забить получилось только под конец игры. Это сделал выпущенный на замену Иван Сергеев, которого всеобщим голосованием и признали лучшим игроком состоявшегося матча. Он поведал, что услышал от наставника Сергея Семака перед появлением на поле.

- Во-первых, показывали мою позицию при стандартах. Во-вторых, попросили добавить в агрессии, держать темп и скорость. Надеюсь, что порадовал тренерский штаб, - цитирует слова Сергеева официальный сайт клуба.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом».