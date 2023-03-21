«Я бы уже сейчас повесил золотые медали «Зениту» — Орещук

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, сохранилась ли интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Рано ли расслабился «Зенит»? Да нет, петербуржцы будут чемпионами. Это и так понятно. Я бы уже сейчас повесил золотые медали «Зениту» и смотрел, кто будет бороться за второе место», — цитирует слова Орещука Rusfootball.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков после 20 туров. На второй строчке идет «Ростов», у которого на счету 41 очко. Замыкает тройку «Спартак», набрав 40 зачетных баллов.



