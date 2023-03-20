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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мишкич: Цель «Урала» — выиграть Кубок России

20 Марта 2023 • 17:14 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич ответил на вопрос о целях команды на остаток сезона.

«Конечно, очень хочется выиграть Кубок России. Это наша цель на оставшуюся часть сезона. Также постараемся набрать как можно больше очков в чемпионате, быть как можно выше в таблице», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

В этом сезоне 29-летний хавбек появился на поле 24 раза во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, «Урал» уже добрался до полуфинала Кубка России Пути РПЛ. В первом матче «шмели» сыграли вничью со «Спартаком» (2:2), ответная встреча состоится в начале апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Даниэль Мишкич
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ЗЕНИТ УРАЛ
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