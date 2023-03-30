Малком назвал своё любимое блюдо в России

Бразильский легионер питерского «Зенита» Малком пристрастился к русскому борщу - это его любимое блюдо в нашей стране, которое он употребляет по всем правилам, со сметаной. Малком, на родине которого доминирует мясо в любой его форме, вообще нахваливает русскую кухню.

- Я вообще всеядный. Русская кухня очень крутая, мне нравится. Особенно люблю борщ, всегда добавляю в него по всем правилам сметану. Борщ с мясом — одно из любимых русских блюд, - цитирует слова футболиста «Российская газета».

Так что, можно так сказать девушкам на заметку - путь в сердцу Малкома лежит через его желудок!