Сунгатулин – о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, что мы выиграем»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о будущем противостоянии с «Зенитом».

Спортсмен заявил, что противостояния с командами, занимающими высокие места в национальном чемпионате, всегда вызывают у него интерес.

«Надеюсь, что мы выиграем. Какой будет результат, зависеть будет только от нас», - приводит слова Сунгатулина «Матч ТВ».

Противостояние между «Зенитом» и «Уралом» состоится в Санкт-Петербурге уже в ближайшую субботу, первого апреля. Начало матча в 19:00.

В данный момент «сине-бело-голубые» являются лидерами российского национального чемпионата. Уральцы располагаются на десятом месте.