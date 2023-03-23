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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой — о Ренане: «Это супер-приобретение»

23 Марта 2023 • 11:44 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением об игре новобранца петербургской команды Роберта Ренана.

По словам Мостового, 19-летнему бразильцу необходимо больше времени на адаптацию, так как он не знает английского языка и мало общается, даже со своими соотечественниками.

Однако, что касается игровых качеств Ренана, Мостовой считает, что «Зениту» удалось сделать отличное приобретение, подписав игрока, своими навыками очень похожего на экс-защитника «сине-бело-голубых» Ярослава Ракицкого.

«У Ренана отличная левая нога. И ещё до его прихода в команду наши бразильцы сказали, что едет новый Ракицкий. Между ног может прокинуть, авантюрно сыграть. Думаю, что это супер-приобретение», — цитирует Мостового Sport24.

Также российский футболист допустил, что Ренан способен потянуть уровень мадридского «Реала». Напомним, ранее появлялась информация о том, что испанский клуб готов предложить за молодого бразильца 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Ренан провёл за «Зенит» три матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой Роберт Ренан
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