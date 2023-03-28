Погребняк: «Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

Напомним, после 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на семь очков. Московский «Спартак», в свою очередь, отстаёт от петербургской команды на восемь баллов. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.

Эксперт отметил, что несмотря на наблюдающуюся сейчас стагнацию в игре «сине-бело-голубых», у конкурентов нет шансов побороться с «Зенитом» за чемпионский титул в этом году.

«Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом году», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».