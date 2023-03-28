Газинский: «Урал» добивается результата, когда мы сплочены»

Российский полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский дал комментарий о будущем сопернике своей команды – петербургском «Зените». В Питер подопечные Виктора Ганчаренко отправятся в рамках грядущего, 21 тура Премьер-лиги. Дата матча – 1 апреля.

«Очевидно, что «Зенит» — непростой соперник, играем мы на выезде. Играть с ними можно, да, сложно, но мы можем добиваться результата, когда сплочены», - заявил Газинский «Матч ТВ».

Ранее Газинский рассказал о своём состоянии здоровья, так как хавбек не выходил на футбольное поле с возобновления текущего сезона.

Отметим, что в первом круге в Екатеринбурге «Зенит» всухую разгромил «шмелей», не дав хозяевам поля шанса даже на гол престижа – 4:0.