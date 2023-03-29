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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк высказался о роли российских игроков в «Зените»

29 Марта 2023 • 09:21 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Экс-главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк считает, что у «Зенита» есть зависимость от бразильских футболистов.

Специалист отметил, что как только у петербургской команды выпадают легионеры, у неё сразу начинаются проблемы, поскольку российские футболисты, имеющееся в распоряжении «сине-бело-голубых», не прогрессируют.

«Россияне соглашаются на роль ротации? Да. Но у каждого футболиста свой путь, он сам выбирает, что ему лучше. Если есть результат, значит это оправданно», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на семь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бородюк
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ЗЕНИТ УРАЛ
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