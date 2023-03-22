Ловчев: «Страшного в дисквалификации Ганчаренко для «Урала» ничего нет»

Известный в прошлом игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что трёхматчевая дисквалификация Виктора Ганчаренко не станет для «Урала» большой проблемой.

«Тренирует команду, готовит её именно Ганчаренко и существует множество примеров, когда во время игры тренеры сидят на трибуне и с неё руководят командой. К тому же в «Урале» есть, кому прикрикнуть с кромки поля – это Григорий Иванов. Ничего страшного в дисквалификации тренера не вижу», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшие выходные «Урал» проиграл в Екатеринбурге столичному «Динамо» - 0:1. Поражение прервало длительную серию екатеринбуржцев без поражений в официальных турнирах, которая достигала 16 матчей.