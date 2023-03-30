Семак: «Не люблю смеяться»

Ближайший матч «Зенит» проведёт 1 апреля – в День смеха. По этому случаю главный тренер питерской команды Сергей Семак получил вопрос, любит ли он смеяться, и что может его рассмешить.

«Нет, не люблю смеяться (улыбается). Но всех любящих поздравляю с этим праздником», - сказал Семак, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Уралом» стартует 1 апреля в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

«Зенит» уверенно лидирует в Премьер-лиге России, опережая второй «Ростов» на семь зачётных баллов.