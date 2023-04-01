«Зенит» открыл счёт в игре с «Уралом» за 15 минут до финального свистка

В заключительном субботнем матче 21-го тура Премьер-лиги «Зенит» играет против «Урала». На протяжении 75 минут гости отбивали атаки чемпионов, а Илья Помазун творил чудеса в рамке, парируя всё, что летело в створ. Тем не менее, коллектив Сергея Семака всё же открыл счёт. Клаудиньо у правого края штрафной раскачал защитника и выполнил планирующую подачу к линии вратарской, а там Иван Сергеев перевисел в воздухе опекуна и головой переправил мяч впритирку с левой штангой. Голкипер не смог выручить.

В случае победы «Зенит» оторвется от второго места уже на восемь очков, а «Урал» будет делить 10-ю строчку в таблице с «Локомотивом».

Текстовый онлайн проходит на LiveResult.ru.