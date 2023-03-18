«Урал» проведёт недельный сбор в ОАЭ после поражения от «Динамо»

Екатеринбургский «Урал» не будет терять время даром во время международного перерыва на матчи сборных. «Шмели» Виктора Ганчаренко проведут недельный сбор в ОАЭ, сообщает «Матч ТВ». Уральская команда отправится в Эмираты 22 марта.

Напомним, что 18 марта «Урал» потерпел первое поражение в официальном матче за полгода. Уральцы дома на «Екатеринбург Арене» проиграли с минимальным счётом московскому «Динамо» - 0:1. В последний раз уральцы проигрывали до сегодняшнего дня в середине сентября прошлого года – в домашнем матче Премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).

Серия «Урала» без поражений насчитывала 16 игр во всех турнирах подряд.