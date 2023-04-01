Зобнин: «Мы не думаем о «Зените»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился своим мнением о борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

«Мы не думаем о «Зените», смотрим на себя, пляшем от себя. Если мы будем терять очки, то какая разница, как будет играть «Зенит»?» - цитирует Зобнина «Чемпионат».

«Красно-белые» сегодня сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Зенит» в данный момент на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге принимает екатеринбургский «Урал» счёт пока что не открыт. В случае победы коллектив с берегов Невы укрепит лидирующую позицию.

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