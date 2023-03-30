Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак оценил игру «Урала»

30 Марта 2023 • 15:30 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

В субботу «Зенит» проведёт матч 21-го тура чемпионата России против «Урала». Рулевой питерской команды Сергей Семак сказал несколько слов о сопернике.

Напомним, что в прошлом матче «Урал» проиграл «Динамо» (0:1). В тот день прервалась серия екатеринбржцев из 16 матчей без поражений во всех соревнованиях.

«Конечно, все прекрасно знают про серию, которая у них была. В последнем матче они проиграли дома, но в целом это команда, которая показывает очень хорошую игру, агрессивную, набирает достаточно много очков - в последнее время команда смотрится очень и очень прилично», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Семак также отметил, что «Урал» хорошо показывает себя в движении, на борьбе и на стандартных положениях.

Матч «Зенит» - «Урал» стартует 1 апреля в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
15:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Дивееву
15:42 · Россия. Премьер-лига
РФС рассказал о реформе компенсационных выплат за подготовку футболистов
15:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не люблю смеяться»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил игру «Урала»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева
15:23 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт призвал бережно относиться к Пиняеву, чтобы не повторилась история Черенкова
14:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что игрокам выплатят двойные премиальные за победу над «Спартаком» 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
Талалаев получит от 4 до 6 окладов после увольнения из «Торпедо»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, почему Захарян стал не таким ярким на поле 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Ермаков считает, что 2DROTS мог бы выступать в Первой лиге
14:14 · Россия. Премьер-лига
Представитель Тюкавина ответил на вопрос об интересе к игроку из Европы
14:08 · Россия. Премьер-лига
Письмо об упрощении Fan ID направлено правительству – известны детали
14:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Тут сиди!»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Ахмат» ничуть не слабее «Спартака»
Все новости
Рекомендуем