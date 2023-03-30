Семак оценил игру «Урала»

В субботу «Зенит» проведёт матч 21-го тура чемпионата России против «Урала». Рулевой питерской команды Сергей Семак сказал несколько слов о сопернике.

Напомним, что в прошлом матче «Урал» проиграл «Динамо» (0:1). В тот день прервалась серия екатеринбржцев из 16 матчей без поражений во всех соревнованиях.

«Конечно, все прекрасно знают про серию, которая у них была. В последнем матче они проиграли дома, но в целом это команда, которая показывает очень хорошую игру, агрессивную, набирает достаточно много очков - в последнее время команда смотрится очень и очень прилично», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Семак также отметил, что «Урал» хорошо показывает себя в движении, на борьбе и на стандартных положениях.

Матч «Зенит» - «Урал» стартует 1 апреля в 19:00 по московскому времени.