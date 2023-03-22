Оздоев приехал в стамбульский отель, где разместился «Зенит»

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» и бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев прибыл в стамбульский отель, где разместились игроки, тренеры и персонал питерского клуба. Напомним, что завтра, 23 марта «Зенит» ожидает благотворительный матч с местным «Фенербахче». О визите Оздоева к старым знакомым рапортует российский телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что с текущего сезона Оздоев живёт в Стамбуле. Российский хавбек выступает за середняк чемпионата Турции – клуб «Фатих Карагюмрюк» и весьма неплохо проявляет себя в команде Андреа Пирло. На данный момент стамбульцы идут на восьмом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Магомед Оздоев являлся игроком «Зенита» с 2018 по 2022 год. Футболист заявил, что очень рад видеть бывших партнёров по команде и обязательно окажется на завтрашней игре.