Тренер «Урала» Александр Ермакович назвал плюсы игры с «Зенитом» (0:2).

«Игра на таком стадионе против футболистов такого уровня, как у «Зенита», всегда идёт в плюс. Это очередной опыт. Со всеми можно играть, нет непобедимых команд. Нужно делать выводы и двигаться дальше», - цитирует Ермаковича «Матч ТВ».

Свой ближайший матч уральский коллектив проведёт четвёртого апреля в рамках розыгрыша Кубка России. «Оранжево-чёрные» на своём поле примут столичный «Спартак». Первая игра между данными соперниками завершилась вничью со счётом 1:1.

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