Ганчаренко высказался о матче против «Зенита»

В субботу «Урал» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Зенита». Комментарий по поводу предстоящей игры дал рулевой екатеринбургской команды Виктор Ганчаренко.

«С понедельника мы начали детальную подготовку к игре с лидером чемпионата. Мы понимаем, как против «Зенита» играть, и они знают, как играть против нас», - сказал Ганчаренко, вспоминая недавние товарищеские матчи против питерцев на сборах.

«Весь вопрос в том, что мы должны использовать свои шансы и максимально нейтрализовать сильные стороны «Зенита», - отметил Ганчаренко, чьи слова приводит пресс-служба «Урала».

Ганчаренко также сказал, что команда забыла поражение от «Динамо», которым была прервана серия из 16 игр «Урала» без поражений. Тренер «шмелей» отметил, что его команда не думает ни о каких сериях.

Матч «Зенит» - «Урал» стартует 1 апреля в 19:00 по московскому времени.