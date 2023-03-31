Григорян не сомневается в титуле питерского «Зенита»

До конца сезона в российском чемпионате остаются еще десять туров, что означает еще теоретически тридцать очков в розыгрыше. Между тем преимущество питерского «Зенита» составляет семь очков - далеко не тот задел, который гарантирует победу. Но российский специалист Александр Григорян не сомневается в том, что именно «Зенит» станет чемпионом страны.

- У «Зенита» достаточный запас по очкам. Как мне кажется, ЦСКА еще будет терять очки. У «Спартака» зрелищная игра в атаке, однако есть проблемы в обороне. Думаю, «Зенит» — чемпион, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата также.