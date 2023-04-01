Бивол – о матче с «Уралом»: «Игра понравилась, потому что «Зенит» выиграл»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился своими эмоциями от посещения матча «Зенит» - «Урал» (2:0).

«Впечатлил масштаб арены. И, конечно, игра понравилась, потому что «Зенит» выиграл. Пришёл ведь поддержать петербургскую команду. Приятно!» - цитирует Бивола «Матч ТВ».

Матч между «сине-бело-голубыми» и «оранжево-чёрными» стал первым для Дмитрия Бивола на «Газпром Арене».

Следующую игру команда с берегов Невы проведёт на выезде. Девятого апреля футболистам петербургского коллектива предстоит сразиться с московским «Локомотивом». Главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 20:00.