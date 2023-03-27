Григорий Иванов рассказал, почему ФК «Уралмаш» переименовался в «Урал»

Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов рассказал, почему его клуб носит название «Урал».

Уральские болельщики помнят, что 43 года, с 1960 по 2003 год, нынешний футбольный клуб «Урал» носил название «Уралмаш» - в честь известного завода Екатеринбурга. Такое же название имеет одноимённый район самого многонаселённого города Урала. Дело в том, что, по словам Иванова, в 2003 году завод отказался от участия в жизни футбольного клуба.

«Хотелось сделать клуб по названию максимально нейтральным, назвали «Уралом», чтобы никого не представлять из мира бизнеса и не рекламировать. Урал — это наш регион. А «Уралмаш» — это всё таки реклама, завод», - цитирует Иванова «Матч ТВ».