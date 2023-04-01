«Зенит» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Урал
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Протокол игры
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Родригао де Соуза•Ренан Роберт•Дуглас Сантос•Кузяев Далер•Клаудиньо•Вендел Маркус•Малком Филипе•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей
Помазун Илья•Кулаков Денис•Филипенко Егор•Бегич Сильвие•Бевеев Мингиян•Сунгатулин Фаниль•Влут Рай•Ранджелович Лазар•Мишкич Даниэль•Егорычев Андрей•Каштанов Алексей
01 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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