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Сергеев: «Вышел и воспользовался шансом, забил»

01 Апреля 2023 • 21:16 Комментировать
Зенит
2:0
Урал
окончен

Лучший футболист матча «Зенит» - «Урал» (2:0) Иван Сергеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Каковы чувства? Все-таки вы много пропустили в официальных матчах и сегодня на 25 минут вышли на поле.

- Получил травму на тренировке и выбыл где-то на три недели. Сегодня рад, что тренерский штаб выпустил на несколько минут. Вышел и воспользовался шансом, забил. Но самое главное, что мы победили. Тяжелая игра. Главное, что взяли три очка и двигаемся дальше.

- О чем просили тренеры перед выходом на замену? Потому что у вас был долгий разговор.

- Во-первых, стандарты показывали, куда выхожу. Говорили прибавить в агрессии и темп выдерживать, скорость. Надеюсь, что порадовал тренерский штаб. Повторюсь, что самое главное, что выиграли.

- Этот первый забитый гол от штанги, удар головой. Как вы оценили этот эпизод, сразу поняли, что надо так действовать?

- Хорошая подача была от Клаудиньо, я был за игроком и попал хорошо, от штанги. Хорошо, что мяч оказался за линией. Гол получился, я думаю, хороший.

- Что касается матча самого в целом, то он действительно получился в целом тяжелым. Почему? Действительно, в первые 60 минут при всем преимуществе, которым «Зенит» владел, моментов было не так  много у ворот «Урала».

- «Урал» - хорошая дисциплинированная команда. У них высокие нападающие и оборона. Ганчаренко требует, чтобы они играли агрессивно. Было мало подходов, но переломили во втором тайме. Уже было больше моментов, и довели дело до победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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