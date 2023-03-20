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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Не «Зенит» плохо играл, а ЦСКА не дал им показывать свой футбол»

20 Марта 2023 • 22:38 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Эксперты футбола продолжают делиться мнениями о вчерашнем матче 20 тура РПЛ, в котором ЦСКА с минимальным счётом обыграл питерский «Зенит» - 1:0. Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий уверен, что подопечные Серегя Семака не выглядели вчера плохо – это у ЦСКА получилось выполнить свои задачи.

«В моменте с голом Чалова удача была на стороне ЦСКА. Но москвичи на эту удачу заработали — просто так она не приходит. «Зенит» пытался наладить свою игру, но армейцы перешли на игру по счёту, лишив гостей своих козырей», - цитирует Непомнящего«Чемпионат».

Напомним, что решающим в игре стал единственный гол. Его оформил форвард «армейцев» Фёдор Чалов во втором тайме.

«Подчеркну: это не «Зенит» плохо играл, а ЦСКА не дал питерцам показывать свой футбол», - добавил Непомнящий.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Непомнящий
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