Непомнящий: «Не «Зенит» плохо играл, а ЦСКА не дал им показывать свой футбол»

Эксперты футбола продолжают делиться мнениями о вчерашнем матче 20 тура РПЛ, в котором ЦСКА с минимальным счётом обыграл питерский «Зенит» - 1:0. Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий уверен, что подопечные Серегя Семака не выглядели вчера плохо – это у ЦСКА получилось выполнить свои задачи.

«В моменте с голом Чалова удача была на стороне ЦСКА. Но москвичи на эту удачу заработали — просто так она не приходит. «Зенит» пытался наладить свою игру, но армейцы перешли на игру по счёту, лишив гостей своих козырей», - цитирует Непомнящего«Чемпионат».

Напомним, что решающим в игре стал единственный гол. Его оформил форвард «армейцев» Фёдор Чалов во втором тайме.

«Подчеркну: это не «Зенит» плохо играл, а ЦСКА не дал питерцам показывать свой футбол», - добавил Непомнящий.