Ермакович – о матче с «Зенитом»: «Пропущенные мячи — это следствие нашей усталости»

Тренер «Урала» Александр Ермакович прокомментировал поражение своей команды в матче с «Зенитом» (0:2).

«Понятно, что игра была очень тяжёлой для нас. Мы много были без мяча и много играли в обороне. Думаю, что пропущенные мячи — это следствие нашей усталости. Потеряли концентрацию и не справились с фланговыми передачами», - приводит слова Ермаковича «Матч ТВ».

После поражения от петербургской команды екатеринбургский коллектив остался на десятой строчке в турнирной таблице национального российского чемпионата.

Уже четвёртого апреля уральцам на своём поле предстоит принять московский «Спартак». Матч пройдёт в рамках розыгрыша Кубка России.