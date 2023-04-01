Семак: «Большое преимущество было уже с первого тайма»

В двадцать первом туре российского чемпионата питерский «Зенит» добился победы над «Уралом», но забить удалось далеко не сразу. Наставник чемпионов России Сергей Семак считает победу заслуженной в свете того большого преимущества, которое было у его подопечных еще с первой половины матча.

- Реализация — это что, нужно было делать раньше. У нас большое преимущество было еще в первом тайме. Когда создаешь столько моментов, то нужно забивать, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре гранду российского футбола предстоит сразиться с клубом, который резко поднимается - московским «Локомотивом». Будет очень интересно.