В «Урале» сообщили о возвращении Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о том, что нидерландский нападающий Рай Влут вернулся в расположение команды после международной паузы.

«Рай Влут тренируется, работает с командой. Что я могу ещё сказать», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов запросила для игрока «Урала» 3,5 года тюремного заключения за ДТП, которое произошло два года назад.

Влут защищает цвета «Урала» с осени прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ форвард успел провести восемь матчей и забить в них три мяча. После 20 туров российского чемпионата команда из Екатеринбурга расположилась на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.