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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» сообщили о возвращении Влута

29 Марта 2023 • 15:01 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о том, что нидерландский нападающий Рай Влут вернулся в расположение команды после международной паузы.

«Рай Влут тренируется, работает с командой. Что я могу ещё сказать», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов запросила для игрока «Урала» 3,5 года тюремного заключения за ДТП, которое произошло два года назад.

Влут защищает цвета «Урала» с осени прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ форвард успел провести восемь матчей и забить в них три мяча. После 20 туров российского чемпионата команда из Екатеринбурга расположилась на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Рай Влут
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