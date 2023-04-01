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Семак: «Сегодняшней игрой можем быть довольны»

01 Апреля 2023 • 21:40 Комментировать
Зенит
2:0
Урал
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (2:0).

- Очень сложной эмоционально получилась победа для «Зенита». Если по горячим следам анализировать, то каковы ее главные компоненты, за счет чего решающий рывок по счету в концовке удался?

- Реализация - это то, что нужно было делать раньше. Естественно, у нас было большое преимущество в первом тайме и во втором. Но так устроен футбол, что неважно, сколько ты контролируешь мяч, сколько моментов создаешь. Нужно забивать для того, чтобы побеждать. Естественно, нужно меньше ошибаться. Все команды ждут от нас каких-то ошибок. Нам в свою очередь нужно создавать. Создавать против большого количества игроков, которые обороняются и количеством, и качеством. Сегодня мне понравилась игра и по движению, и по эмоциям, и по результату заслуженному. Я думаю, что сегодняшней игрой можем быть довольны.

- Сегодняшней игрой можете быть довольны.  И двойная замена Мантуана плюс Сергеева. Почему именно такой выбор сделали, на что эти замены были нацелены? Потому что был долгий разговор перед выходом Ивана на поле.

- Нет, что касается Вани, он пропустил определенное количество времени, достаточно много. Поэтому запланированная замена. Ждали случая правильного, чтобы его выпустить. Он вышел и сделал то, что от него требуется, забил и принес победу команде. В целом и команда старалась, здорово сегодня играли, и Ваня не подвел, также  как и Густаво. Все вышедшие на замену сегодня, кто-то меньше, кто-то больше играли, но все сыграли хорошо.

- В этом своеобразном противостоянии, которое есть в головах у болельщиков Сергеева и Кассьерры, после этого дубля в вашем понимании что-то поменялось в плане определения стартового состава или нет?

- Будем смотреть от состояния и качества игры. Нет никаких проблем у Маттео, он двигается и старается хорошо. Единственное, чего не хватает, а это важно для нападающего - это забитые мячи. Конечно, это на него давит, а по качеству игры и количеству мячей, которые забивает команда, мы более чем удовлетворены той результативностью, которая есть у «Зенита». Конечно, нам хочется, что Матео был счастлив. Нападающему важно забивать мячи. В целом он работает, помогает команде, и команда забивает в том числе и с его помощью. Если посмотреть количество голевых атак, то Матео принимает достаточно большое участие в них, также как и другие игроки. Он помогает нашей команде, но на сегодняшний день забивает не так много, как бы хотелось.

- Сегодня при штрафных «Зенита» Михаил Кержаков выбегал практически к центральному кругу и делал какие-то жесты, изучал стенку, смотрел внимательно. Что это такое?

- По первому тайму во время штрафного нужно закрывать видимость вратарю, а игроки, которые у нас это делали, неправильно располагались. В этом отношении Миша постарался помочь, потому что прямая между мячом и вратарем с точки, в которой был Миша, и касаемо второго тайма моменты, которые были с нашей точки, они были видны. Мы немного скорректировали позиции игроков, которые закрывали обзор вратарю.

- Что с Вильмаром Баррисом, каковы сроки восстановления, когда его ждать?

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- Посмотрим, надеемся, что на этой неделе он начнет тренироваться вместе с командой. Надеемся, что он будет готов  к следующей игре или через игру. Но думаю, что в скором времени мы его увидим.

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