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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» за чемпионство

21 Марта 2023 • 21:55 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал команды, которые могут навязать «сине-бело-голубым» серьёзную конкуренцию в финальной трети сезона в РПЛ.

«Полагаю, интрига в РПЛ ещё жива. Конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство — это «Спартак» «Ростов» и тот же ЦСКА, наверное», - цитирует Чистякова портал «РБ Спорт».

Напомним, что за 10 туров до финиша «Зенит» идёт в чемпионате России на первом месте. В активе питерцев – 48 набранных очков, а «Ростов» Валерия Карпина отстаёт от подопечных Сергея Семака на семь баллов.

23 марта питерский клуб отправится в Стамбул, где во время международной паузы встретится с местным «Фенербахче» в рамках благотворительного поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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