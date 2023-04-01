Аршавин: «В матче с «Уралом» всё зависит только от «Зенита»

Бывший зенитовец, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин порассуждал о сегодняшнем матче «Зенита» в рамках РПЛ. Соперником питерского клуба выступит крепкий «Урал» Виктора Ганчаренко.

«Урал» - дисциплинированная и организованная команда, они интересно используют пространство поля. Всё в этом матче будет зависеть от «Зенита», им должна помочь пауза на игры национальных сборных», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» и «Урал» встретятся сегодня, 1 апреля в рамках 21 тура Российской премьер-лиги. В прошлом туре оба коллектива потерпели поражения с минимальным счётом – питерцы уступили в Москве ЦСКА, а «Урал» дома проиграл московскому «Динамо», прервав полугодовую беспроигрышную серию в официальных матчах.

«Зениту» надо реализовывать очковый запас и брать чемпионство», - добавил Аршавин.