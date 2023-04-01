«Зенит» и «Урал» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Андрей Мостовой вернулся в стартовый состав команды с берегов Невы.

Напомним, что Виктор Ганчаренко будет отсутствовать на тренерском мостике уральского клуба.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Реннан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени.