Бояринцев: «Спартаку» и «Ростову» нереально догнать «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев не сомневается, что, несмотря на вчерашнее поражение питерский «Зенит» своё чемпионство в текущем сезоне РПЛ никому не отдаст.

«Вряд ли «Зенит» подпустит к себе соперников. Считаю, что ни «Ростову», ни «Спартаку» нереально догнать его. А тем более командам, находящимся на 4–5 местах в турнирной таблице», - заявил Бояринцев «Матч ТВ».

Напомним, что из-за вчерашней осечки в матче с ЦСКА в Премьер-лиге (0:1) «Ростов» подобрался к питерцам на расстояние в семь очков. У подопечных Валерия Карпина 41 очков и второе место, а у «Зенита» Сергея Семака – 48 очков и первое место.