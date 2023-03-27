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Григорий Иванов: «Ганчаренко сможет работать с любым иностранным клубом»

27 Марта 2023 • 21:36 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высоко оценил работу Виктора Ганчаренко у руля екатеринбургского клуба.

«Полагаю, Виктор Ганчаренко является одним из топовых тренеров не только в России и Беларуси. Прямо сейчас он занимается изучением иностранных языков, а после вполне сможет трудиться в любом иностранном клубе. Он профессионал своего дела», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что при Ганчаренко «Урал» выдал невероятную серию из 16 официальных матчей без поражений подряд. Она продлилась почти ровно половину календарного года – с середины сентября 2022 года до середины марта 2023 года. Прервало её лишь поражение дома от столичного «Динамо» в рамках 20 тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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