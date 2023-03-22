Григорий Иванов: «Трёхматчевая дисквалификация – суровое наказание для Ганчаренко»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов счёл трёхматчевую дисквалификацию для тренера своей команды Виктора Ганчаренко суровым наказанием.

«Это очень суровое наказание для него. Если тренер что‑то и сказал, то это было не в адрес судьи того матча. Я был недалеко, не видел, чтобы он так громко матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку», - полагает Иванов в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, Ганчаренко нецензурно выругался в адрес арбитра, который обслуживал домашний матч «Урала» против московского «Динамо» (0:1). Эпизод случился в концовке встречи.