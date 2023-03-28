Президент «Зенита»: «Ждём «Фенербахче» в Санкт-Петербурге»

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил приём своей команды в Стамбуле в исполнении турецкого гранда «Фенербахче». А также прокомментировал новое соглашение о сотрудничестве между российским и турецким клубами.

«Благодарим наших турецких коллег за радушный приём и теперь ждём в Санкт-Петербурге», - заявил Медведев «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера «Зенит» и «Фенербахче» подписали соглашение о сотрудничестве в нескольких футбольных областях. Помимо этого, 23 марта клубы сыграли между собой благотворительный матч в Стамбуле (2:2), вся выручка с него пошла на помощь пострадавшим при землетрясениях в Турции 6 февраля 2023 года.

«Благодаря соглашению мы с «Фенербахче» будем реализовывать самые разные проекты: турниры, матчи, стажировки», - добавил Медведев.