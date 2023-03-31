Радимов: «Не думаю, что «Торпедо» сможет что-либо изменить»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов считает, что московское «Торпедо» обречено на вылет из РПЛ, даже несмотря на то, что у команды сменился тренер и ее возглавил Жозеп Клотет, ранее тренировавший «Брешию».

- Новый тренер — это всегда новый импульс и возможность добиться результата, но я не думаю, что с таким составом «Торпедо» что-то сможет изменить. Тогда им надо на каждый из оставшихся матчей нового тренера назначать, - цитирует слова Радимова «РБ Спорт».

Сейчас «Торпедо» занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь десять очков. В очередном туре команда сыграет с «Ростовом».