В «Брешии» с радостью узнали о том, что Клотет стал наставником «Торпедо»

Новость о том, что Жозеп Клотет стал наставником «Торпедо», озадачила поклонников московского клуба, доселе вряд ли много слышавших об его тренерских подвигах, но безусловно порадовала руководство итальянской «Брешии».

Дело в том, что каталонский специалист работал в этом неспокойном клубе ранее (достаточно вспомнить, как в прошлом году увольняли и восстанавливали в должности Филиппо Индзаги), и был уволен.

Ему полагалась неустойка в том случае, если до конца сезона он не найдет себе новый «борт», и вот он нашел новую работу. Для «Брешии», как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это означает экономию в 600 тысяч евро, которые не будут выплачены Клотету.