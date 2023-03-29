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Чемпионат Италии. Серия Б

В «Брешии» с радостью узнали о том, что Клотет стал наставником «Торпедо»

29 Марта 2023 • 23:38 Комментировать
Асколи
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Брешия
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01.04 15:00

Новость о том, что Жозеп Клотет стал наставником «Торпедо», озадачила поклонников московского клуба, доселе вряд ли много слышавших об его тренерских подвигах, но безусловно порадовала руководство итальянской «Брешии».

Дело в том, что каталонский специалист работал в этом неспокойном клубе ранее (достаточно вспомнить, как в прошлом году увольняли и восстанавливали в должности Филиппо Индзаги), и был уволен.

Ему полагалась неустойка в том случае, если до конца сезона он не найдет себе новый «борт», и вот он нашел новую работу. Для «Брешии», как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это означает экономию в 600 тысяч евро, которые не будут выплачены Клотету. 

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Евро-Футбол.Ру,
Брешия Жозеп Клотет
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АСКОЛИ БРЕШИЯ
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