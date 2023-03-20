Российская премьер-лига как место для отбывания срока: Футболисту «Урала» грозит тюрьма в Нидерландах

Футболисту «Урала» Раю Влуту грозит 3,5 года тюрьмы в Нидерландах. Прокуратура запросила подобный срок для полузащитника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

С тех пор как Квинси Промес вернулся в Россию, не утихает тема его возможного уголовного преследования на родине. Как известно, лидер «Спартака» подозревается сразу в нескольких преступлениях, совершённых на родине. Зимой Промес даже не ездил на сборы «красно-белых» в ОАЭ и Турцию, и дело именно в том, что он, как предполагают некоторые, опасался экстрадиции на родину.

Теперь у Промеса появился партнёр для тренировок в России. Его соотечественнику Раю Влуту грозит на родине 3,5 года тюрьмы. Именно такой срок потребовала прокуратура Нидерландов после ДТП со смертельным исходом. 14 ноября 2021 года Влут находился в машине со своим товарищем. Автомобиль попал в ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребёнок. Согласно данным полиции, сам Влут и его товарищ были пьяны – допустимая норма алкоголя была превышена в два раза. При этом автомобиль, по данным бортового компьютера, развил скорость до 203 километров в час.

В тот момент карьера Влута была, пожалуй, на пике. Тогда он выступал за «Хераклес» и успел за полтора года забить 22 гола и сделать 7 ассистов в 48 играх. Однако после того ДТП болельщики клуба высказались крайне против присутствия Влута. Хавбек был вынужден сменить команду, но с таким бэкграундом вариантов было мало. В итоге Влут оказался в «Астане», а прошлым летом «Урал» переманил нидерландца.

Очевидно, что после решения прокуратуры Нидерландов Влут в ближайшее время едва ли сможет рассчитывать на переход в какой-то более солидный чемпионат. Стран, которые не экстрадируют подозреваемых в Нидерланды и имеют относительно сильный чемпионат, не так много. Правда, вопрос заключается в том, готов ли будет «Урал» оставлять Влута на тренировочные сборы в России. Летом с этим сложностей, конечно, не будет, а вот зимой проблема может появиться.

Влуту в мае исполнится 28 лет, а его контракт действует до 2024-го. Возраст позволяет играть и играть. С учётом текущего уровня Российской премьер-лиги он смотрится довольно хорошо. Пожалуй, в этой ситуации можно даже ожидать, что он в какой-то момент сменит «Урал» на более крепкий клуб по нашим меркам. Во всяком случае уехать-то он едва ли сможет.

Звучит тревожно и грустно, но Российская премьер-лига может стать местом, где будут играть футболисты, у которых есть проблемы с законом. В нашей стране к подобным историям относятся намного толерантнее. Где болельщики «Хераклеса» потребовали ухода игрока, там у нас стараются не обращать внимания. Понятное дело, что сейчас будут говорить о презумпции невиновности, что пока вина Влута не доказана. Однако даже если будет доказана, то это ничего не изменит.

Странно даже, что до сих пор никто не позвал в Россию Мэйсона Гринвуда. В Англии талантливому форварду не дают играть, хотя обвинения с него сняты. В нашей же стране точно никто не будет ни в чём обвинять Гринвуда. В общем, можно сказать, что российские клубы очень ждут, чтобы разные игроки совершали какие-то деяния, из-за которых у них появлялись бы проблемы с законом.

Роман Андреев